В ФИФА предупреждают, что матчи Кубка конфедераций могут быть остановлены в случае проявлений расизма
Если на матчах Кубка конфедераций-2017 будут зафиксированы проявления расизма или другой дискриминации, любой из матчей может быть остановлен. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Как сообщает ВВС, в таком
случае матч может быть сначала остановлен, перенесен, а затем и вовсе отменен. Решение
будет зависеть от того, удалось ли остановить противоправное поведение со
стороны зрителей. На матчах будут присутствовать сотрудники, которые будут
следить за этим.
«Это революционные изменения,
которые помогут в борьбе с дискриминацией в футболе. Такая инициатива поможет
судьям и официальным лицам предотвратить проявления дискриминации на стадионах
и сделать все возможное, чтобы атмосфера на трибунах соответствовала духу
уважения и честной игры», - цитирует Инфантино ВВС.
Ранее в ФИФА утверждали, что уровень расизма в российском футболе является «абсолютно недопустимым».