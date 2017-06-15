В ФИФА предупреждают, что матчи Кубка конфедераций могут быть остановлены в случае проявлений расизма

Если на матчах Кубка конфедераций-2017 будут зафиксированы проявления расизма или другой дискриминации, любой из матчей может быть остановлен. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает ВВС, в таком случае матч может быть сначала остановлен, перенесен, а затем и вовсе отменен. Решение будет зависеть от того, удалось ли остановить противоправное поведение со стороны зрителей. На матчах будут присутствовать сотрудники, которые будут следить за этим.

«Это революционные изменения, которые помогут в борьбе с дискриминацией в футболе. Такая инициатива поможет судьям и официальным лицам предотвратить проявления дискриминации на стадионах и сделать все возможное, чтобы атмосфера на трибунах соответствовала духу уважения и честной игры», - цитирует Инфантино ВВС.

Ранее в ФИФА утверждали, что уровень расизма в российском футболе является «абсолютно недопустимым».