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«Бенфика» подписала пятилетний контракт с Кровиновичем

Источник:  ФК «Бенфика»Комментарии

Полузащитник Филип Кровинович продолжит карьеру в «Бенфике». 21-летний игрок молодежной сборной Хорватии подписал с «орлами» пятилетний контракт.

«Я счастлив, потому что буду играть на стадионе, на котором выступали Эусебио, Бенту, Нене и другие великие игроки. С нетерпением жду, когда начну играть при полном стадионе.

Я выбрал «Бенфику», потому что это большая честь надевать эту майку. Я сделаю все, чтобы показать, что в клубе приняли правильное решение, пригласив меня. Хочу оправдать доверие Руя Витория и президента», – приводит слова Кровиновича официальный сайт «Бенфики».

Отметим, что Кровинович перешел в «Риу Аве» 30 августа 2015 года, подписав с клубом контракт на четыре года. В 35 матчах высшей лиги Португалии полузащитник забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее он провел три сезона за «Загреб».

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