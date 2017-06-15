На Кубке конфедераций можно будет делать четвертую замену в дополнительное время

Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен рассказал, что на Кубке конфедераций-2017 тренерам будет позволено проводить дополнительную замену в дополнительное время.

Таким образом, право на четвертую замену смогут использовать участники полуфиналов, матча за третье место и финала, если встречи перейдут в дополнительное время.

Также на Кубке конфедераций будет проведен очередной тест системы видеопомощи арбитрам. Эта система уже прошла тестирование на чемпионате мира до 20 лет в Корее, эксперимент был признан успешным.

Ван Бастен подчеркнул, что цель этих экспериментов - использование нововведений во время чемпионата мира-2018.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».