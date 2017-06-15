Самый дорогой абонемент на матчи «Урала» стоит 7000 рублей
Сегодня, 15 июня, в 15.00 в фирменном магазине
«Урала» стартует предварительная продажа сезонных абонементов. Стала
известна цена сезонных пропусков на матчи команды.
Как сообщает Znak.com,
приобрести абонементы смогут держатели карт болельщика, а также владельцы
абонементов на домашние матчи «Урала» в прошлом сезоне.
Общий старт продаж абонементов начнется 20 июня. Начиная с этого дня,
приобрести абонементы на домашние матчи «Урала» смогут все желающие.
Сейчас в продаже открыты абонементы на все сектора трибун C и B, а также на сектора А4 и А1 (детский сектор). Кроме того, поступит в продажу ограниченное количество мест на секторе А3. Самый дорогой абонемент стоит 7000 рублей (на сектор А3), на трибуну С — от 3500. до 5800 рублей. Самые дешевые традиционно за воротами — на трибуну B — 2000 рублей.