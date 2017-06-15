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Самый дорогой абонемент на матчи «Урала» стоит 7000 рублей

Источник:  Znak.comКомментарии

Сегодня, 15 июня, в 15.00 в фирменном магазине «Урала» стартует предварительная продажа сезонных абонементов. Стала известна цена сезонных пропусков на матчи команды.

Как сообщает Znak.com, приобрести абонементы смогут держатели карт болельщика, а также владельцы абонементов на домашние матчи «Урала» в прошлом сезоне. 

Общий старт продаж абонементов начнется 20 июня. Начиная с этого дня, приобрести абонементы на домашние матчи «Урала» смогут все желающие.

Сейчас в продаже открыты абонементы на все сектора трибун C и B, а также на сектора А4 и А1 (детский сектор). Кроме того, поступит в продажу ограниченное количество мест на секторе А3. Самый дорогой абонемент стоит 7000 рублей (на сектор А3), на трибуну С — от 3500. до 5800 рублей. Самые дешевые традиционно за воротами — на трибуну B — 2000  рублей.

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