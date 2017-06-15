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Самый дешевый билет на бой Ковалев - Уорд будет стоит 105 долларов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Билеты на бой-реванш российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом находятся в ценовом диапазоне от 105 до 1255 долларов.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Арена Mandalay Bay, на которой пройдет второй бой, вмещает 12 000 зрителей. 

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