Самый дешевый билет на бой Ковалев - Уорд будет стоит 105 долларов

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Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.

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Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства США Менеджер российского полутяжеловеса, экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что ему и спортсмену ничего не известно о возможном получении боксером американского гражданства.

Андре Уорд: Судьи проделали отличную работу в первом бою с Ковалевым Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд отметил хорошую работу судей в поединке с Сергеем Ковалевым.

Григорий Стангрит: Не верится, что в близком бою победу отдадут Ковалеву Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился ожиданиями от поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.

Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.

Джон Дэвид Джексон: Ковалев доказал, что может победить Уорда в его же игре Тренер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от второго поединка своего подопечного с американцем Андре Уордом.

Сергей Ковалев: Сейчас никто не считает Уорда чемпионом, я хочу наказать его Российский полутяжеловес Сергей Ковалев поделился ожиданиями от повторного поединка с американцем Андре Уордом.

Тренер Андре Уорда: Мы уважаем Ковалева, но 17 июня он будет разбит Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорда Верджилл Хантер уверен в победе своего подопечного в реванше с Сергеем Ковалевым.

Андре Уорд: Я доминировал в первом бою с Ковалевым, начиная со второго раунда Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд поделился ожиданиями от второго поединка с Сергеем Ковалевым.

Адонис Стивенсон: Не моя вина, что Ковалев отказался от боя Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон не согласен с мнением, что лучший боксер полутяжелого дивизиона определится 17 июня в поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом