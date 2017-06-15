Марко ван Бастен: Почему долго ждали видеоповторы? Раньше в ФИФА работали другие люди, а мы теперь занимаемся своим делом

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился мнением, почему видеоповторы в футболе ввели только сейчас.

- Почему мы так долго ждали видеповторы? Команда Блаттера была против?

- Я не могу вам сказать, как это все было на самом деле. Потому что сейчас в ФИФА работают другие люди. Речь идет о президенте, который руководил раньше, а мы теперь занимаемся своим делом и стараемся сделать его как можно лучше, - передает слова ван Бастена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, система видеоповторов будет применяться на Кубке конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.