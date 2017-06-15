Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился воспоминаниями от своей игры в чемпионате России.

- Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей. Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт- Петербург, «Зенит», часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране.

Что касается Криштиану Роналду, то мне даже сложно описать словами, сколько он значит для нашей страны, для нашей команды и для футболистов. Просто играть с ним значит многое для наших игроков. Мы очень гордимся им. Надеемся, он сможет еще раз показать свой уровень в России. Ждем от него многого на Кубке конфедераций, - рассказал Алвеш.

Бруну Алвеш с 2010 по 2013 год выступал за «Зенит». Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.







