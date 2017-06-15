Пара разыграла неудачное предложение руки и сердца во время бейсбольного матча (видео)

Болельщик сделал предложение своей девушке на трибуне во время матча по бейсболу и получил отказ. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Сообщается, что в одном из перерывов во время встречи молодой человек встал на колено и протянул кольцо. В ответ на это девушка замахала руками, взяла свою сумку и покинула трибуны. Позднее американское издание WLTX выяснило, что пара разыграла эту ситуацию. На самом деле молодой человек и девушка состоят в браке.