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Пара разыграла неудачное предложение руки и сердца во время бейсбольного матча (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Болельщик сделал предложение своей девушке на трибуне во время матча по бейсболу и получил отказ. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Сообщается, что в одном из перерывов во время встречи молодой человек встал на колено и протянул кольцо. В ответ на это девушка замахала руками, взяла свою сумку и покинула трибуны. Позднее американское издание WLTX выяснило, что пара разыграла эту ситуацию. На самом деле молодой человек и девушка состоят в браке.

So this just happened!! Watch to the end

Публикация от Tavi Newton (@tavinewton)

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