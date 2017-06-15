Массимо Бузакка: Даже со всеми технологиями футбол не будет идеальным

Арбитр ФИФА Массимо Бузакка поделился мнением о внедрении системы видеоповторов на Кубке конфедераций-2017.

- Никогда даже со всеми технологиями ничего не будет идеально. Футбол – не идеален. Игроки иногда ошибаются, хотя играют каждый день. Упускают голевые моменты. У судей то же самое. Они могут отвлечься, неправильно толковать ситуацию. Это красота нашей жизни. Бывают ошибки, но явные нужно исправлять, - передает слова Бузакки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».