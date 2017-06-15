РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторов

Глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал о заинтересованности лиг во внедрении системы видеоповторов.



- На данный момент у нас 16 членов-участников проекта, очень много лиг, соревнований, которые являются наблюдателями. РФС проявил заинтересованность, они здесь, будут следить за этим. Но о внедрении я сказать не могу, я за эот не отвечаю, - приводит слова Холсмюллера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в России система видеоповторов впервые будет применена на Кубке конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.