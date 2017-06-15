Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторов

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал о заинтересованности лиг во внедрении системы видеоповторов.

- На данный момент у нас 16 членов-участников проекта, очень много лиг, соревнований, которые являются наблюдателями. РФС проявил заинтересованность, они здесь, будут следить за этим. Но о внедрении я сказать не могу, я за эот не отвечаю, - приводит слова Холсмюллера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в России система видеоповторов впервые будет применена на Кубке конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пиротехника и мат, которые обогащают… Кого? «Советский спорт» задает вопросыПиротехника и мат, которые обогащают… Кого? «Советский спорт» задает вопросы«Советский спорт» попытался разобраться, куда уходят деньги от многочисленных штрафов, которые выписывает КДК.На товарищеский матч сборных России и Чили продано около 17-ти тысяч билетов9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Чили.Виталий Мутко: Российские судьи не выглядели хуже, чем наши команды и игрокиПрезидент РФС Виталий Мутко оценил работу департамента судейства и инспектирования в прошедшем сезоне.Минимальная цена билета на матч Россия – Чили составляет 250 рублейСтоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили будет составлять от 250 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.Виталий Мутко: Повторю для Луческу: судейство в игре с «Уралом» – неевропейскоеВиталий Мутко: Повторю для Луческу: судейство в игре с «Уралом» – неевропейскоеПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции после исполкома, как всегда, был, ярок.Глушаков – лучший футболист сезона, Кононов возглавил «Терек». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.Владислав Безбородов: Награда лучшего арбитра? Я честно выполнял свою работу.Футбольный арбитр Владислав Безбородов, признанный лучшим судьей прошедшего сезона, прокомментировал свою награду.Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделеПрезидент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.РФС признал Глушакова лучшим игроком сезонаИсполком РФС утвердил список лауреатов завершившегося в России футбольного сезона.В РФС огласили список арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛСтали известны имена арбитров, назначенные на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Московское «Торпедо» получило лицензию для участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2017/18Московское «Торпедо» прошло лицензирование РФС для участия в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.На «Амкар» наложен запрет на регистрацию новых футболистовСегодня в РФС приняли решение удовлетворить требование футболиста Игоря Пикущака в отношении «Амкара» о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объеме.«Томь» все еще верит, что получит лицензию РФС на следующий сезонГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал отказ РФС в получении лицензии РФС на следующий сезон.«Спартак», ЦСКА, «Зенит» и еще четыре клуба получили лицензии УЕФАСемь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.Евгений Летин: РФС отложил рассмотрение заявки «Тосно» на лицензированиеНачальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что рассмотрение заявки «Тосно» на следующий сезон отложено.«Терек» прошел лицензирование в РФС«Терек» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, сообщает официальный сайт клуба.Смертин выдвинут кандидатом в исполком РФСПрезидент РФС Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации, сообщается на официальном сайте союза.«Ростов» получил лицензии РФС и УЕФА«Ростов» на своем сайте объявил о том, что сегодня клубу были выданы лицензии РФС и УЕФА на следующий футбольный сезон.Заседание исполкома РФС пройдет 22 маяЗаседание исполнительного комитета РФС пройдет 22 мая в Доме футбола в Москве.Лапочкин рассудит «Спартак» и «Амкар» в 28-м туре РФПЛСтали известны имена арбитров, назначенные на 28-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Футбол
Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России
Футбол
На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам
Бокс
Самый дешевый билет на бой Ковалев - Уорд будет стоит 105 долларов
Футбол
На Кубке конфедераций можно будет делать четвертую замену в дополнительное время
все новости
РФС
РФС