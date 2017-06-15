«Милан» хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа

«Милан» начал переговоры с «Торино» о переходе форварда Андреа Белотти, сообщает Toro.it.

«Торино» готов продать 23-летнего итальянца за 80 миллионов евро. Однако «Милан» предлагает другой вариант: взять нападающего в аренду на один сезон за 20 миллионов с правом обязательного выкупа за 60 миллионов.

«Россонери» рассчитывают растянуть трансферные выплаты по времени, так как заплатить требуемую сумму за один транш будет накладно для бюджета «Милана». В то же время «Торино» хочет получить все деньги сразу.

Напомним, за два сезона в составе «бордовых» Белотти провел 70 матчей в серии A и забил 38 голов.

Ранее президент «Торино» Урбано Кайро заявлял, что не отпустит Белотти менее чем за 100 миллионов евро.