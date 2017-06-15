Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карл-Хайнц Румменигге: Не могу гарантировать, что этим летом «Бавария» возьмет новых игроков

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что не может гарантировать приобретение мюнхенским клубом новых игроков в летнее трансферное окно.

- Сейчас середина июня, а трансферное окно открыто до конца августа. Естественно, мы заранее не закрываем двери. Но я не могу гарантировать, что «Бавария» приобретет новых игроков. Мы будем спокойно изучать трансферный рынок, - заявил Румменигге.

На этой неделе «Бавария» объявила о приобретении вингера «Вердера» Сержа Гнабри и центрального полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лукас Моура может перейти в «Интер» в обмен на ПеришичаПолузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Милан» хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа«Милан» начал переговоры с «Торино» о переходе форварда Андреа Белотти, сообщает Toro.it.Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта«Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.«Рома» отказалась продавать Маноласа и Паредеса в «Зенит»«Рома» отказалась от предложения «Зенита» по трансферу защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.Агент Мораты прибыл в Мадрид для оформления перехода в «МЮ»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может в ближайшее время перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают испанские СМИ.«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Дриусси«Локомотив» претендует на форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает аргентинский сайт TYC Sports.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу ЮсуповаПолузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Фонтанка».«Динамо» подтвердило переход ШуньичаМосковское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото)Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»«Эвертон» вступил в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Марио Лемина, сообщает Tuttomercatoweb.Рашид Рахимов: Был разговор с «Майнцем»Российский тренер Рашид Рахимов – о своем будущем.«Бавария» официально объявила о переходе ТолиссоПолузащитник сборной Франции Корентен Толиссо перешел из «Лиона» в «Баварию».Брума перешел из «Галатасарая» в «РБ Лейпциг»«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника Брумы из стамбульского «Галатасарая».На зависть Конте. Почему Моуринью выбрал именно Морату?На зависть Конте. Почему Моуринью выбрал именно Морату?«Советский спорт» рассказывает, почему наставник «МЮ» выбрал из трех перспективных страйкеров именно экс-игрока «Ювентуса».Торрес отказался от 12-миллионного контракта в Мексике и останется в «Атлетико»Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес останется в столичном клубе. 33-летний испанец отказался от перехода в мексиканский клуб «Керетаро», который предлагал ему зарплату в 12 миллионов евро в год.Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.Нобель Арустамян: Появление Ерохина и Полоза в «Рубине» или «Зените» выглядело бы логичноКомментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможных трансферах игроков между «Зенитом», «Ростовом» и «Рубином».
Футбол
РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторов
Футбол
Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России
Футбол
На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам
Бокс
Самый дешевый билет на бой Ковалев - Уорд будет стоит 105 долларов
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы