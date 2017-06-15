Карл-Хайнц Румменигге: Не могу гарантировать, что этим летом «Бавария» возьмет новых игроков

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что не может гарантировать приобретение мюнхенским клубом новых игроков в летнее трансферное окно.

- Сейчас середина июня, а трансферное окно открыто до конца августа. Естественно, мы заранее не закрываем двери. Но я не могу гарантировать, что «Бавария» приобретет новых игроков. Мы будем спокойно изучать трансферный рынок, - заявил Румменигге.

На этой неделе «Бавария» объявила о приобретении вингера «Вердера» Сержа Гнабри и центрального полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо.

