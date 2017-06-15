Лукас Моура может перейти в «Интер» в обмен на Перишича
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Полузащитник
«ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует Corriere dello Sport, стороны близки к
договоренности о трансфере. При этом есть нерешенный вопрос по поводу хавбека «Интера»
Ивана Перишича. Парижане хотели бы получить его взамен, но «Интер» уже пообещал
«МЮ» продать им хорватского полузащитника.
В минувшем сезоне 24-летний Лукас Моура провел 53 матча за «ПСЖ»
и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.
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