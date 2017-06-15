Лукас Моура может перейти в «Интер» в обмен на Перишича

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, стороны близки к договоренности о трансфере. При этом есть нерешенный вопрос по поводу хавбека «Интера» Ивана Перишича. Парижане хотели бы получить его взамен, но «Интер» уже пообещал «МЮ» продать им хорватского полузащитника.

В минувшем сезоне 24-летний Лукас Моура провел 53 матча за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.