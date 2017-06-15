Хельмут Марко: У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты с «Ред Булл»
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Спортивный директор «Ред
Булл» Гельмут Марко заявил, что в следующем сезоне состав команды не изменится.
«У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты. Соглашение с
Даниэлем подписано до конца 2018 года, а договор Макса рассчитан даже на более
долгий срок с некоторыми оговорками. Это же касается и Карлоса Сайнса. У него
долгосрочный контракт с нами – до 2019 года», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.
Напомним, ранее Марко заявил, что решение о будущем пилота «Торо Россо» Даниила Квята будет принято в начале лета.
После семи этапов сезона «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов. Риккардо идет пятым в личном зачете пилотов, Ферстаппен – шестым.
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