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Хельмут Марко: У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты с «Ред Булл»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Спортивный директор «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что в следующем сезоне состав команды не изменится.

«У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты. Соглашение с Даниэлем подписано до конца 2018 года, а договор Макса рассчитан даже на более долгий срок с некоторыми оговорками. Это же касается и Карлоса Сайнса. У него долгосрочный контракт с нами – до 2019 года», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, ранее Марко заявил, что решение о будущем пилота «Торо Россо» Даниила Квята будет принято в начале лета.

После семи этапов сезона «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов. Риккардо идет пятым в личном зачете пилотов, Ферстаппен – шестым.

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