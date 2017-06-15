Аарон Джексон покидает ЦСКА

Защитник ЦСКА Аарон Джексон не будет играть за московский клуб в следующем сезоне.

«Никаких слов недостаточно, чтобы выразить благодарность за пять лет в клубе, с которым я расстаюсь. Я искренне благодарен за возможность, которую Ватутин и Наташа дали мне, и которая позволила мне обеспечить свою семью и помочь ЦСКА завоевать титул. Когда я пишу это, я еле сдерживаю слезы. И причина моего эмоционального состояния только одна, это любовь и привязанность к людям. (Все руководство ЦСКА, тренеры, медицинские работники, болельщики, сторонники, друзья и, конечно же, мои партнеры по команде). Эти люди останутся частью меня навсегда, и я не хочу, чтобы кто-то думал, что я принял это как данность», - написал Джексон на своей странице в сети Instagram.

Напомним, ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Единую лигу ВТБ и уступил греческому «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги.

Аарон Джексон играл за армейцев с 2017 года.

