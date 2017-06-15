Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Давыдов: В «Спартаке» меня до сих пор называют «Месси»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем прозвище.

— В «Спартаке» вас до сих пор называют «Месси»?

— Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и привык уже. Поэтому мне все равно, - цитирует Давыдова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 22-летний Денис Давыдов провел 29 матчей за «Спартак-2» и забил 13 мячей при девяти голевых передачах. Также он провел пять матчей за первую команду «Спартака».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Кузнецов покинул тренерский штаб «Рубина»Российский тренер Дмитрий Кузнецов вслед за Хави Грасией покинул штаб казанского «Рубина».Самый дорогой абонемент на матчи «Урала» стоит 7000 рублейСегодня, 15 июня, в 15.00 в фирменном магазине «Урала» стартует предварительная продажа сезонных абонементов. Стала известна цена сезонных пропусков на матчи команды.«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы и КержаковыхТренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды в Австрии.«Зенит» подписал контракт со своим воспитанником Богаевым, выступавшим за «Тосно»Бывший защитник «Тосно» Дмитрий Богаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Рома» отказалась продавать Маноласа и Паредеса в «Зенит»«Рома» отказалась от предложения «Зенита» по трансферу защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника«Советский спорт» выслушал мнения экс-игроков «Зенита» Алексея Стрепетова и Сергея Веденеева о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Дриусси«Локомотив» претендует на форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает аргентинский сайт TYC Sports.Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Ростов» и «Зенит» достигли договоренности по трансферу ЮсуповаПолузащитник «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Фонтанка».«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18«Урал» презентовал игровую форму на сезон-2017/18Футбольный клуб «Урал» презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон-2017/18.Тони Шуньич: Уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение «Динамо»Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо».12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара»12-летний болельщик принял участие в тренировке «Амкара»12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который находится на лечении в детской клинической больнице, сегодня посетил стадион «Звезда» и потренировался с вместе с командой, сообщает официальный сайт пермского клуба.Футболисты «Локомотива» на сборе в Австрии сыграют три матчаФутболисты московского «Локомотива» на сборе в австрийском городе Бад Кляйнкриххайм примут участие в трех матчах, сообщает официальный сайт железнодорожников.Бывший защитник «Кубани» Шуньич продолжит карьеру в «Динамо» (фото)Состав московского «Динамо» пополнит защитник Тони Шуньич, сообщил в своем инстаграме бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич.Марио Фернандес подписал пятилетний контракт с ЦСКАЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом, сообщил агент футболиста Жорже Машаду.Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17Промес и Жулиано – лучшие игроки команды сезона РФПЛ в FIFA 17EA Sports назвала команду сезона чемпионата России, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» на сборе в Подмосковье сыграет с питерским «Динамо», «Химками» и «Спартаком-2»Новичок РФПЛ – «Тосно» сыграет с санкт-петербургским «Динамо», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2» на сборе в подмосковном Бору, сообщает официальный сайт футбольного клуба из Ленинградской области.
Футбол
Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России
Футбол
На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам
Бокс
Самый дешевый билет на бой Ковалев - Уорд будет стоит 105 долларов
Футбол
На Кубке конфедераций можно будет делать четвертую замену в дополнительное время
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Денис Давыдов
Денис Давыдоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости