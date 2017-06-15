Денис Давыдов: В «Спартаке» меня до сих пор называют «Месси»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем прозвище.

— В «Спартаке» вас до сих пор называют «Месси»?

— Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и привык уже. Поэтому мне все равно, - цитирует Давыдова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 22-летний Денис Давыдов провел 29 матчей за «Спартак-2» и забил 13 мячей при девяти голевых передачах. Также он провел пять матчей за первую команду «Спартака».