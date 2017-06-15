Денис Давыдов: В «Спартаке» меня до сих пор называют «Месси»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал
о своем прозвище.
— В «Спартаке» вас до сих пор называют
«Месси»?
— Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и
привык уже. Поэтому мне все равно, - цитирует Давыдова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 22-летний Денис Давыдов провел 29
матчей за «Спартак-2» и забил 13 мячей при девяти голевых передачах. Также он
провел пять матчей за первую команду «Спартака».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически