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Дмитрий Кузнецов покинул тренерский штаб «Рубина»

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский тренер Дмитрий Кузнецов вслед за Хави Грасией покинул штаб казанского «Рубина».

- Я действительно покинул «Рубин». Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и все. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация...

Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO. Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то, - рассказал Кузнецов.

Напомним, нынешним летом казанский «Рубин» снова возглавил Курбан Бердыев. 

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