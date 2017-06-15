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Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоится

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.

«Я не знаю, насколько конкурентным будет бой. Но я вижу двух ребят, готовых это сделать и не вижу ничего дурного для бокса. Я расцениваю это как один аттракцион из из большого парка развлечений. Это зрелище. Так что я думаю, что круто, если бой состоится. Они в состоянии свести одного из лучших в UFC и, возможно, одного из лучших боксеров всех времен Флойда Мэйвезера.

Это два отдельных вида спорта. Их представители соберутся вместе. Вы получите слияние двух видов спорта. Это хорошая вещь, поскольку у вас увеличится зрительская аудитория. Даже случайные зрители это посмотрят. А если вы собираетесь это смотреть, значит готовы платить, чтобы не пропустить это зрелище.

Если вам это не интересно, хорошо, проходите мимо. Но я уверен, что бой соберет миллионы людей, которые будут готовы заплатить за него. Просто удивительно, что этого не делали раньше. Пусть это произойдет. Я не думаю, что это плохо. Это попытка привлечь дополнительное внимание к нашему виду спорта. Утром мне как раз задали этот же вопрос. Этот бой просто не может быть плохим, потому что каждый посторонний человек, каждое СМИ хотят знать, кто и как к нему относится», - сказал Уорд.

Напомним, что американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.

Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.

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