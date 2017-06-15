Дмитрий Тарасов: Сборная России хорошо поработала на сборах в Австрии, атмосфера в команде хорошая
Источник: Газета.RuКомментарии
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил степень готовности сборной России накануне Кубка конфедераций.
- Я думаю, мы готовы. Хорошо поработали на сборах в Австрии. Ребята чувствуют себя хорошо.Атмосфера хорошая. Мы провели два контрольных матча. Довольны результатами этих встреч и тем, как отыграли. Все хорошо, - рассказал Тарасов.
17 июня россияне проведут свой стартовый на Кубке конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии.
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