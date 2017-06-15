Дмитрий Тарасов: Сборная России хорошо поработала на сборах в Австрии, атмосфера в команде хорошая

читайте также

Игорь Смольников: У Головина есть все качества, чтобы заиграть в сильном европейском клубе Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников оценил перспективы полузащитника Александра Головина и рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций.

Где же русские? 10 самых дорогих футболистов Кубка конфедераций «Советский спорт» выяснил, кто стал самым ценным футболистом Кубка конфедераций.

«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании» Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес в 2012-м вывел «Аланию» в РФПЛ, а через пять лет вернулся в Россию на Кубок конфедераций.

РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторов Глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал о заинтересованности лиг в внедрении системы видеоповторов.

Марко ван Бастен: Почему долго ждали видеоповторы? Раньше в ФИФА работали другие люди, а мы теперь занимаемся своим делом Технический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился мнением, почему видеоповторы в футболе ввели только сейчас.

Массимо Бузакка: Даже со всеми технологиями футбол не будет идеальным Арбитр ФИФА Массимо Бузакка поделился мнением о внедрении системы видеоповторов на Кубке конфедераций-2017.

Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился воспоминаниями от своей игры в чемпионате России.

На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам Арбитр ФИФА Массимо Бузакка рассказал о работе видеосудей на Кубке конфедераций-2017.

Убедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будет Поле стадиона в Петербурге все-таки в норме: оно зеленое, и в нем нет дачных ковриков.

На Кубке конфедераций можно будет делать четвертую замену в дополнительное время Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен рассказал, что на Кубке конфедераций-2017 тренерам будет позволено проводить дополнительную замену в дополнительное время.

Марко ван Бастен: Судьи на Кубке конфедераций будут строже считать добавленное время и жестче реагировать на некорректное поведение Технический директор ФИФА Марко ван Бастен рассказал об изменениях в судействе на Кубке конфедераций-2017.

В ФИФА предупреждают, что матчи Кубка конфедераций могут быть остановлены в случае проявлений расизма Если на матчах Кубка конфедераций-2017 будут зафиксированы проявления расизма или другой дискриминации, любой из матчей может быть остановлен. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Марко ван Бастен: В Петербурге замечательный стадион, хотел бы сыграть на нем Технический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург», на котором пройдут матчи Кубка конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017 не будет транслироваться на территории Украины В Украине не будут транслироваться матчи Кубка конфедераций-2017. Напомним, что турнир пройдет в России.

Владимир Габулов: Мы на многое способны Вратарь сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов дал интервью «Советскому спорту».

Криштиану Роналду: Спасибо, Казань Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил казанских болельщиков за встречу его национальной команды.

Новозеландцы раскрыли секрет сборной России. Черчесову нужно что-то придумать Сборная Новой Зеландии опять поражала знанием состава россиян (в плохом смысле) и любовью к своей стране (в хорошем).

Сборная Португалии прилетела в Казань Сборная Португалии по футболу, действующий чемпион Европы, прилетела в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017, который состоится в России.

Сборная Камеруна прилетела в Москву Футболисты сборной Камеруна прибыли в Москву для участия в Кубке конфедераций-2017, сообщает пресс-релиз Международной федерации футбола (ФИФА).