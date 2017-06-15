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Кевин Малькюи: Раньери заявил, что не нуждается во мне, хотя даже не видел, как я играю

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  SO FOOT.comКомментарии

Защитник «Сент-Этьена» и кандидат в сборную Франции Кевин Малькюи рассказал, как пять лет назад оказался ненужным «Монако» и чуть было не закончил с футболом.

«На самом деле профессиональный контракт (подписал контракт с «Монако» на три года в 2011-м – прим. ред.) - это просто клочок бумажки, - сказал Малькюи. - Главное – играть. Я был нетерпелив, хотел побыстрее заиграть в основе, но не получалось. Тогда зимой 2012-го в трансферное окно попросил, чтобы меня отдали в аренду. Уехал в «Ванн» (третья лига – прим. ред.). Но там не получилось. Летом вернулся в Монако, в тот момент, когда клуб купили русские. Как раз прилетел Раньери (тренер – прим. ред.). И он заявил, что не нуждается во мне, хотя даже не видел, как я играю. Сразу меня вызвали к руководству и сказали, что я не нужен. Полтора года мне просто платили зарплату и потом – до свиданья! Ни один клуб не заинтересовался мной. Я остался без команды. Помню, позвонил маме и сказал, что завязываю с футболом. Откровенно говоря, было так паршиво… Всего себя посвятил футболу, уехал из дома ребенком, и вот так закончить… К счастью тренер дублеров «Монако» Бариларо позвонил в «Фрежюс» (третья лига – прим. ред.) и попросил, чтобы меня посмотрели. Вот так я попал в этот клуб».

Напомним, что Кевин Малькюи из «Фрежюс» (третья лига) в 2014-м перешел в «Ньор» (вторая лига) , а оттуда в 2015 в «Сент-Этьен», за который в прошлом сезоне сыграл 25 матчей. Недавно «Лилль» предложил за Кевина 5 миллионов евро, но клуб отказался продавать своего правого защитника.

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