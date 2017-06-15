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«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу»

Источник:  InstagramКомментарии

Донецкий «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об в своем Instagram сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

Сообщается, что контракт продлен на пять лет. Шаблий также сообщил, что «Шахтер» отдал в аренду в «Ворсклу» другого его клиента  - 24-летнего нападающего Владислава Кулача.

В прошедшем сезоне 21-летний Вячеслав Танковский провел семь матчей за «Шахтер».

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