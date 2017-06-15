«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу»
Источник: InstagramКомментарии
Донецкий «Шахтер» продлил контракт с полузащитником
Вячеславом Танковским. Об в своем Instagram
сообщил агент игрока Вадим Шаблий.
Сообщается, что контракт продлен на пять лет. Шаблий
также сообщил, что «Шахтер» отдал в аренду в «Ворсклу» другого его клиента - 24-летнего нападающего Владислава Кулача.
В прошедшем сезоне 21-летний Вячеслав Танковский
провел семь матчей за «Шахтер».
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