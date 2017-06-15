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Сидни Кросби: Выиграть дважды подряд – по-настоящему особенное чувство

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби во время чемпионского парада рассказал о впечатлениях после победы в Кубке Стэнли.

«В этом году у нас было очень много травмированных, и за команду сыграли, по-моему, 34 хоккеиста. Победа стала заслугой всей команды. И я крайне горд быть ее частью.

Выиграть дважды подряд – по-настоящему особенное чувство. Мы понимали, какая непростая перед нами стоит задача, но команда у нас действительно потрясающая», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее команда была чемпионом в 1991, 1992, 2009 и 2017 годах.

Добавим, что в финале Кубка Стэнли «Питтсбург» победил «Нэшвилл» (4-2).

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