Денис Давыдов: Хочу играть только в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов сказал, что в
новом сезоне он хочет играть за первую команду красно-белых.
— Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?
— Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в
«Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.
— Вы говорили, что ваш уровень — основной
состав «Спартака». Почему вы еще не там?
— Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру
Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси (Промесом). Я
конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у
них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою
состоятельность
В прошедшем сезоне 22-летний Денис Давыдов провел 29
матчей за «Спартак-2» и забил 13 мячей при девяти голевых передачах. Также он
провел пять матчей за первую команду «Спартака».