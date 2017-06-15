Денис Давыдов: Хочу играть только в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов сказал, что в новом сезоне он хочет играть за первую команду красно-белых.

— Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?

— Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.

— Вы говорили, что ваш уровень — основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?

— Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси (Промесом). Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность , - цитирует Давыдова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 22-летний Денис Давыдов провел 29 матчей за «Спартак-2» и забил 13 мячей при девяти голевых передачах. Также он провел пять матчей за первую команду «Спартака».