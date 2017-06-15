Роберто Манчини представил свой тренерский штаб

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на сборе в Австрии представил команде свой штаб.

По сообщению официального сайта «Зенита», в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

Напомним, сбор «Зенита» в Австрии пройдет с 15 по 28 июня. Команда проведет на нем три товарищеских матча. Имена соперников неизвестны.

Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На этом посту он сменил Мирчу Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в РФПЛ.