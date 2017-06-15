Игорь Смольников: У Головина есть все качества, чтобы заиграть в сильном европейском клубе

Марко ван Бастен: Почему долго ждали видеоповторы? Раньше в ФИФА работали другие люди, а мы теперь занимаемся своим делом

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился мнением, почему видеоповторы в футболе ввели только сейчас.