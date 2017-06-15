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Игорь Смольников: У Головина есть все качества, чтобы заиграть в сильном европейском клубе

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников оценил перспективы полузащитника Александра Головина и рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций.

- Александр (Головин) - один из лучших игроков нашей команды. Я считаю, что у него есть все качества, чтобы в будущем заиграть в сильном европейском клубе. Надеюсь, что на Кубке конфедераций он покажет свои лучшие качества.

Мы прошли хорошую подготовку, но об ее плодах можно будет говорить только смотря на официальные игры. Мы провели две контрольные игры на неплохом уровне, настроение у всех игроков отличное, все хотят показать себя на домашнем турнире. Такой большой турнир бывает у футболистов один раз в жизни, лично я жду от него побольше позитивных эмоций и побед.

Конечно, мне будет очень приятно сыграть матч открытия турнира в Санкт-Петербурге. Что касается поля, я ни разу не слышал от партнеров по команде шуток на эту тему. Газон на арене поменяли, надеюсь, что он будет хорошим, - рассказал Смольников.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Матч

Россия - Новая Зеландия

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция






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