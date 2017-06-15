Геннадий Орлов: У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю
Источник: Rusfootball.infoКомментарии
Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу федерального телеканала «Матч ТВ».
- У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.
Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, - заявил Орлов.
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