Геннадий Орлов: У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу федерального телеканала «Матч ТВ».

- У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.

Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, - заявил Орлов.



