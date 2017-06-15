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Геннадий Орлов: У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу федерального телеканала «Матч ТВ».

- У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.

Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, - заявил Орлов.

Геннадий Орлов: Приношу извинения руководству и всем сотрудникам «Матч ТВ»

«МАТЧ ТВ» выступил с заявлением после скандала с интервью Орлова


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