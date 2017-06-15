Генрих Мхитарян: Никогда не пересматриваю свои матчи. Вижу в них только своих ошибки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, почему он не пересматривает свои матчи.

- Ты как-то говорил, что в детстве смотрел видеозаписи с моментами из игр с участием отца. Ты и сейчас их пересматриваешь?

- Да. Он был быстрым нападающим с мощным ударом. Кстати, свои матчи я не пересматриваю.

- Почему?

- Потому что замечаю в них только свои ошибки, - цитирует Мхитаряна «Российская газета».

Напомним, что в прошлом сезоне Мхитарян выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.