Генрих Мхитарян: Никогда не пересматриваю свои матчи. Вижу в них только своих ошибки
Источник: «Российская газета»Комментарии
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, почему он не пересматривает свои матчи.
- Ты как-то говорил, что в детстве смотрел видеозаписи с
моментами из игр с участием отца. Ты и сейчас их пересматриваешь?
- Да.
Он был быстрым нападающим с мощным ударом. Кстати, свои матчи я не
пересматриваю.
- Почему?
- Потому
что замечаю в них только свои ошибки, - цитирует Мхитаряна «Российская газета».
Напомним,
что в прошлом сезоне Мхитарян выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.
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