Массимо Каррера: У Мальфатти прекрасные наработки по молодежи
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера рассказал о своих новых ассистентов Аттиле Мальфатти и Джорджо
Д’Урбано.
– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку, – приводит слова Карреры официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.
– Объясните, с чем
связан уход китайского доктора Лю Хуншена? Почему его иголки и пиявки
стали не нужны «Спартаку»?
– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.
– Он ведь
и вам колено лечил?
– Да, его иголки мне помогли.
Напомним, накануне «Спартак» объявил о том, что в тренерский штаб команды вошли 45-летний Мальфатти и 59-летний Д'Урбано.