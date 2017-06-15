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Массимо Каррера: У Мальфатти прекрасные наработки по молодежи

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих новых ассистентов Аттиле Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.

– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку, – приводит слова Карреры официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.

– Объясните, с чем связан уход китайского доктора Лю Хуншена? Почему его иголки и пиявки стали не нужны «Спартаку»?

– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.

– Он ведь и вам колено лечил?
– Да, его иголки мне помогли.

Напомним, накануне «Спартак» объявил о том, что в тренерский штаб команды вошли 45-летний Мальфатти и 59-летний Д'Урбано.

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