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Хайко Вестерманн: Бос - отличный выбор для «Боруссии», он любит работать с молодыми футболистами

Источник:  BildКомментарии

Защитник амстердамского «Аякса» Хайко Вестерманн позитивно оценил приход Петера Боса на пост главного тренера дортмундской «Боруссии». 

- Это замечательный человек, который любит работать с молодыми футболистами. Он отлично владеет немецким языком и является подходящим тренером для «Боруссии», - заявил Вестерманн.

Напомним, по окончании сезона пост главного тренера «Боруссии» покинул Томас Тухель.

Под руководством Петера Боса «Аякс» дошел до финала Лиги Европы-2016/17.

Нежданный Бос. Что ожидает новую «Боруссию»

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