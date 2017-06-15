Хайко Вестерманн: Бос - отличный выбор для «Боруссии», он любит работать с молодыми футболистами
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Защитник амстердамского «Аякса» Хайко Вестерманн позитивно оценил приход Петера Боса на пост главного тренера дортмундской «Боруссии».
- Это замечательный человек, который любит работать с молодыми футболистами. Он отлично владеет немецким языком и является подходящим тренером для «Боруссии», - заявил Вестерманн.
Напомним, по окончании сезона пост главного тренера «Боруссии» покинул Томас Тухель.
Под руководством Петера Боса «Аякс» дошел до финала Лиги Европы-2016/17.
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