Массимо Каррера: Ни в коем случае не позволю «Спартаку» расслабиться

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионам России не грозит синдром достигнутой цели.

– То, что произошло в конце мая, для меня уже закончилось, – приводит слова Карреры официальный сайт «Матч ТВ». – Мы молодцы, однако книга дописана, закрыта и отложена. Передо мной снова чистый лист. Вы же видели в фильме – я не выставляю свои медали и кубки напоказ. Стоят себе на дальней полке, как память, а не для похвальбы. Чемпионские майки с автографами и вовсе лежат в сундуке, а сундук в гараже. Так будет и сейчас: выиграл – добивайся новых целей. Эмоции были яркими, но они в прошлом. Мысли только о новом сезоне, о 14 июля, когда сыграем в Суперкубке с «Локомотивом».

– С вами все понятно. Но допускаете ли вы, что синдром достигнутой цели охватит команду, и ей придется всыпать перца под хвост?

– Это была бы самая большая ошибка, которую могут совершить мои игроки. Победить единожды тяжело, но это может каждый. Выигрывать постоянно намного труднее. Не надо нам ошибок из прошлого. Я хочу серьезного отношения, хочу победить в следующем чемпионате! Сейчас все вернутся из сборных, и предстоит беседа. Игроки уже знают ход моих мыслей, а кто не согласен, всегда может постучать в мою дверь и сказать: «Я пас». Ни в коем случае не позволю команде расслабиться и пережить тот синдром, о котором вы сказали.