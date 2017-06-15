Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Хороший результат в матче против России - очки

Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.

– Какой результат будет для вас удовлетворительным? Победа – понятно, но, возможно, минимальное поражение тоже?

– Хорошим результатом для нас будут очки, потому что для прохода в следующий раунд нужны именно очки. Все остальное нас разочарует. Нам нужно с первой же игры набирать очки, - передает слова Рохаса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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