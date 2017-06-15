Полузащитник Новой Зеландии Макглинчи: За Смоловым нужно следить особенно

Полузащитник сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.

– Мы видели пару игр сборной России: могу выделить в составе нашего соперника нападающего Смолова, за ним нужно следить особенно.

– Вы проведете первый международный матч на новом петербургском стадионе.

– У нас, к сожалению, еще не было возможности там побывать. Впервые увидим эту арену в предматчевый день. Но выглядит она отлично, очень впечатляюще, - передает слова Макглинчи корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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