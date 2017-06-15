Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малийский полузащитник Соу может перейти в «Динамо»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Малийский полузащитник Самба Соу может стать игроком московского «Динамо». Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Сообщается, что футболист может подписать контракт со столичным клубом по схеме «2+1».

В прошлом сезоне 28-летний хавбек выступал за турецкий «Кайсериспор». В 33 матчах он забил два мяча. Сейчас Соу является свободным агентом.

Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Массимо Каррера: Ни в коем случае не позволю «Спартаку» расслабитьсяГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионам России не грозит синдром достигнутой цели.Массимо Каррера: У Мальфатти прекрасные наработки по молодежиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих новых ассистентов Аттиле Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.Роберто Манчини представил свой тренерский штабГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини на сборе в Австрии представил команде свой штаб.Денис Давыдов: Хочу играть только в «Спартаке»Нападающий «Спартака» Денис Давыдов сказал, что в новом сезоне он хочет играть за первую команду красно-белых.«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании»«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании»Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес в 2012-м вывел «Аланию» в РФПЛ, а через пять лет вернулся в Россию на Кубок конфедераций.Дмитрий Кузнецов покинул тренерский штаб «Рубина»Российский тренер Дмитрий Кузнецов вслед за Хави Грасией покинул штаб казанского «Рубина».Денис Давыдов: В «Спартаке» меня до сих пор называют «Месси»Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем прозвище.Лукас Моура может перейти в «Интер» в обмен на ПеришичаПолузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Карл-Хайнц Румменигге: Не могу гарантировать, что этим летом «Бавария» возьмет новых игроковПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что не может гарантировать приобретение мюнхенским клубом новых игроков в летнее трансферное окно.«Милан» хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа«Милан» начал переговоры с «Торино» о переходе форварда Андреа Белотти, сообщает Toro.it.Самый дорогой абонемент на матчи «Урала» стоит 7000 рублейСегодня, 15 июня, в 15.00 в фирменном магазине «Урала» стартует предварительная продажа сезонных абонементов. Стала известна цена сезонных пропусков на матчи команды.Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта«Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы и КержаковыхТренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды в Австрии.«Зенит» подписал контракт со своим воспитанником Богаевым, выступавшим за «Тосно»Бывший защитник «Тосно» Дмитрий Богаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Рома» отказалась продавать Маноласа и Паредеса в «Зенит»«Рома» отказалась от предложения «Зенита» по трансферу защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.Агент Мораты прибыл в Мадрид для оформления перехода в «МЮ»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может в ближайшее время перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают испанские СМИ.Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)Новые тренеры «Спартака», трансферы «Зенита» и ожидание сборной (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника«Вряд ли Манчини видел игру Кузяева». Экс-зенитовцы – о возвращении воспитанника«Советский спорт» выслушал мнения экс-игроков «Зенита» Алексея Стрепетова и Сергея Веденеева о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Дриусси«Локомотив» претендует на форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает аргентинский сайт TYC Sports.
Футбол
Игорь Смольников: У Головина есть все качества, чтобы заиграть в сильном европейском клубе
Футбол
Роберто Манчини представил свой тренерский штаб
Футбол
Дмитрий Тарасов: Сборная России хорошо поработала на сборах в Австрии, атмосфера в команде хорошая
Бокс
Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоится
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы