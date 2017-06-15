Малийский полузащитник Соу может перейти в «Динамо»
Источник: L'EquipeКомментарии
Малийский
полузащитник Самба Соу может стать игроком московского «Динамо». Об этом
сообщает французское издание L’Equipe.
Сообщается,
что футболист может подписать контракт со столичным клубом по схеме «2+1».
В
прошлом сезоне 28-летний хавбек выступал за турецкий «Кайсериспор». В 33 матчах
он забил два мяча. Сейчас Соу является свободным агентом.
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