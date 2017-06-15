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Стив Керр: «Уорриорз» не обсуждали возможный визит к президенту

Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал информацию о том, что его команда отказалась от встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Вообще, мы еще даже и не выносили этот вопрос на повестку дня, так что все эти догадки вокруг не имеют под собой основы. Отдельные игроки между собой может и обсуждали этот вопрос, в команде – нет.

Мы обязаны показывать уважение к действующей власти, вне зависимости от того, кто ей является. Однако решение, проводить ли нам встречу с президентом, должна решить вся команда», - цитирует Керра ESPN.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.

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