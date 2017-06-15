Срочно вызванный из России боксер Гаджимагомедов прибыл в Харьков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня утром к сборной России по боксу, которая находится в Харькове, присоединился Муслим Гаджимагомедов. Он заменит на чемпионате Европы Георгия Кушиташвили.
В тренерском штабе сборной заверили, что Гаджимагомедов находится в отличной физической форме, и будет бороться за самые высокие места.
Напомним, таможенная служба Украины не дала российскому боксеру Кушиташвили разрешение на въезд в страну.
Утром российские спортсмены совершили легкую пробежку в парке, который находится рядом с отелем, а уже вечером в СК «Локомотив» проведут полноценную тренировку.
Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
В тренерском штабе сборной заверили, что Гаджимагомедов находится в отличной физической форме, и будет бороться за самые высокие места.
Напомним, таможенная служба Украины не дала российскому боксеру Кушиташвили разрешение на въезд в страну.
Утром российские спортсмены совершили легкую пробежку в парке, который находится рядом с отелем, а уже вечером в СК «Локомотив» проведут полноценную тренировку.
Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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