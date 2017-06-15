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Начо: Следующий сезон для «Реала» будет тяжелым

Источник:  ASКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Начо выразил мнение, что следующий сезон для мадридцев будет тяжелее предыдущего.

«Последний сезон для команды прошел на высочайшем уровне, многие игроки, в том числе я, значительно прибавили в своих способностях. Однако новый сезон будет очень тяжелым, ведь попасть на вершину сложно, а еще сложнее – на ней удержаться. Однако у нас много желания и надежд, что все получится», - цитирует Начо AS.

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

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