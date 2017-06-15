Сборная Бразилии договаривается о товарищеском матче с Россией

Бразильская
конфедерация футбола договаривается
о проведении товарищеского матча со
сборной России, сообщает O
Globo.
Рассматриваются
два варианта: ноябрь 2017 года или март
2018-го. Пока у Бразилии запланирован
лишь один матч — с Германией, который
пройдет 27 марта в Берлине. О товарищеской
встрече с Россией пытается договориться
агентство Pitch, которое
и организует матчи сборной. Тренерский
штаб Бразилии во главе с Тите считает,
что футболистам важно заранее
адаптироваться к новому климату,
культуре и болельщикам. Специалист не
хочет, чтобы бразильцы впервые приехали
в Россию только накануне ЧМ.
Даты
товарищеских матчей
между 6 и 14 ноября
2017 года — один из матчей должен пройти
в Лондоне
между 19 и 27 марта
2018 года — вторая игра пройдет в Берлине.
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