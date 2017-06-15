Павел Колобков: Сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017.
- Думаю,
что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно, ФИФА высоко
оценивает степень нашей готовности. Что касается спортивной
составляющей, то я ожидаю очень хорошей игры от всех сборных, в том
числе от сборной России. В нашей команде много новых игроков, а
последние игры нашей команды вселили оптимизм - сборная стремится к
победам.
Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира, - заявил Колобков.
17 июня россияне проведут свой стартовый на Кубке конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии.
Матч
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция