Симутенков и Тимощук вошли в тренерский штаб Манчини в «Зените»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини определился со своими ассистентами.
В тренерский штаб «Зенита» вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
Напомним, в четверг «Зенит» отправился на сбор в Австрии. «Зенит» будет тренироваться в Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр.
Информация о соперниках и времени матчей будет опубликована дополнительно.
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