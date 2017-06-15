Симутенков и Тимощук вошли в тренерский штаб Манчини в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини определился со своими ассистентами.

В тренерский штаб «Зенита» вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

Напомним, в четверг «Зенит» отправился на сбор в Австрии. «Зенит» будет тренироваться в Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр.

Информация о соперниках и времени матчей будет опубликована дополнительно.