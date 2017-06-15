Алексей Швед: Мне не по душе новый формат Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал изменение формата Евролиги.

«Я готов к плотному графику Евролиги, все-таки у меня есть опыт выступления в НБА. Однако я бы не сказал, что это удачный формат. Клубы НБА участвуют только в одном турнире, а европейские команды также играют и в национальных чемпионатах. Поэтому нагрузки очень серьезно возрастают. Перелетов будет очень много. Однако все это уходит на второй план, когда ты понимаешь, что будешь играть против лучших клубов Европы. На что смогут претендовать «Химки» в Евролиге? Будем стараться играть как можно лучше. Пока сложно более предметно ответить на этот вопрос. Я еще не знаю, какой состав будет у нас на следующий год», – приводят слова Шведа «Известия».

В предстоящем сезоне Евролиги 16 команд дважды сыграют друг с другом в течение регулярного первенства.