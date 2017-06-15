Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Кроме Смолова, я бы выделил в сборной России защитника Джикию

Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.

– Кроме Смолова, которого выделил мой партнер, я бы отметил центрального защитника Джикию. Мы осознаем, что нам сложно будет выйти из группы, но если мы исполним все, что задумали – кто знает, как все сложится. Мы же знаем множество примеров, когда андердоги удивляли всех своими результатами.

– Как бы вы описали стиль Новой Зеландии?

– Не могу рассказать многого до игры. Но мы точно собираемся много прессинговать, агрессивно убегать на чужую половину поля, - передает слова Рохаса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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