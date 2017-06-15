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Кевин Дюрант: Уверен, что останусь в «Уорриорз»

Источник:  San Jose Mercury NewsКомментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выразил уверенность, что продолжит карьеру в составе калифорнийского клуба.

«Никаких сомнений у меня нет, я практически убежден, что останусь», - цитирует Дюранта San Jose Mercury News.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.

Дюрант был признан самым ценным игроком финальной серии, в среднем за 39 минут на площадке набирая 35 очков, отдавая 5 передач и забирая 8 подборов.

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