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Гол форварда «Бешикташа» Тосуна признан лучшим в Лиге чемпионов 2016/2017 (видео)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Назван лучший гол Лиги чемпионов 2016/2017. Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим был признан мяч форварда «Бешикташа» Дженка Тосуна в матче с «Бенфикой» (3:3).

Гол турецкого форварда получил 41% голосов. На втором месте гол форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) – 19%. На третьем месте форвард «Реала» Криштиану Роналду – его гол в ворота «Спортинга» (2:1) набрал 13% голосов.

Видео гола вы можете посмотреть здесь.


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