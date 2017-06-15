Гол форварда «Бешикташа» Тосуна признан лучшим в Лиге чемпионов 2016/2017 (видео)
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Назван лучший гол Лиги
чемпионов 2016/2017. Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим был признан мяч
форварда «Бешикташа» Дженка Тосуна в матче с «Бенфикой» (3:3).
Гол турецкого форварда
получил 41% голосов. На втором месте гол форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в
финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) – 19%. На третьем месте форвард «Реала»
Криштиану Роналду – его гол в ворота «Спортинга» (2:1) набрал 13% голосов.
Видео гола вы можете посмотреть здесь.
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