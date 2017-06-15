Сергей Песьяков: «Ростов» был для меня приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб

Голкипер Сергей Песьяков рассказал о своем переходе из «Спартака» в «Ростов».

- Все произошло спонтанно, как это бывает. У меня закончился контракт со «Спартаком», стал свободным агентом, начали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было решено, что я перейду сюда.

Для меня «Ростова» был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб. Всегда, когда раньше приезжали в Ростов, были полные трибуны, приятный небольшой стадиончик. Город живет футболом. Отсюда и быстрое принятие решения по поводу клуба. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в команду, как они это делали последние 2-3 сезона, - рассказал Песьяков.

Напомним, новым главным тренером «Ростова» стал Леонид Кучук.

В чемпионате России-2016/17 команда заняла шестое место.



