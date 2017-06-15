Владелец «Голден Стэйт Уорриорз»: Уважаем решение Уэста

Один из владельцев «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб прокомментировал уход из команды советника Джерри Уэста.

«Джерри был очень важной опцией для нас на протяжении шести лет, от работы с ним остались лишь положительные эмоции. Он – самый уважаемый руководитель в истории НБА. Мы попытались его удержать, но он выбрал другой путь и мы это уважаем», - цитирует Лэйкоба NBC Sports.

С нового сезона Уэст будет трудиться в аналогичной должности в «Лос-Анджелес Клипперс».