Стив Керр: Хочу еще долго оставаться в «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил надежду, что еще долго будет работать наставником калифорнийской команды.

«Так иногда бывает в НБА, когда в вашей команде сразу несколько игроков на пике карьеры. Это бывает редко, так что я осознаю, как мне сильно повезло. Мне нравится тренировать моих парней и я хочу делать это еще очень долго. Мой план – двигаться вместе с ними вперед», - цитирует Керра ESPN.

Напомним, Керр пришел в «Уоррирз» в 2014 году, за три сезона дважды выиграв титула чемпиона НБА.