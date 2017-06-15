Александр Кержаков: Сборная России не считается фаворитом Кубка конфедераций
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Нападающий «Зенита», посол чемпионата мира по футболу Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017.
- Что касается шансов сборной России, то я думаю, дополнительным помощником будет то, что турнир проходит у нас дома, и болельщики станут 12-м игроком для нашей сборной. Естественно, как, может быть, ни грустно это звучит, фаворитом сборная России сейчас не считается, так же как не считается фаворитом предстоящего чемпионата мира, - заявил Кержаков.
17 июня россияне проведут свой стартовый на Кубке конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии.
Матч
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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