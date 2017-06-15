Марко Асенсио: Поражает стремление Роналду к победе

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мнением о одноклубнике Криштиану Роналду.

«У Криштиану есть такие черты, которыми нельзя не восхищаться. Однако больше всего поражает его стремление к победе на всех уровнях, что индивидуальном, что командном. На тренировке он работает один за троих, постоянно пытается научиться чему-то новому и заражает этим всех остальных», - цитирует Асенсио Marca.

В прошедшем сезоне Роналду сыграл в 46-ти матчах, забил 42 мяча и отдал 12 результативных передач.