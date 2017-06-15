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Эрикссон уволен с поста главного тренера клуба второго китайского дивизиона

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Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон остался без работы. Он был уволен с поста главного тренера китайского «Шеньчжена» из второго дивизиона, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новым главным тренером стал местный специалист Ванг Баошан. При Эрикссоне команда выиграла пять из 13 матчей. Ранее 69-летний швед сменил на этом посту Кларенса Зеедорфа.

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