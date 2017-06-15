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Брозович отказался переходить в «Зенит»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович отклонил предложение о переходе в «Зенит».

Как сообщает Sky Sport, Брозович рассмотрел детали контракта с «Зенитом» и принял решение не переезжать в Россию. Тем не менее, вопрос о продолжении карьеры хорвата остается открытым.

В прошедшем сезоне 24-летний игрок принял участие в 23 матчах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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